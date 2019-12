Heimatmuseum an Weihnachtsfeiertagen geöffnet

Heimatmuseum an Weihnachtsfeiertagen geöffnet

Bissenodrf. Ein Ausflugsziel an den Feiertagen für die ganze Familie bietet das Richard-Brandt-Heimatmuseum. Das ehrenamtliche Museumteam öffnet an den Weihnachtstagen und Sylvester sowie Neujahr die Türen. Nach dem Festessen mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten einen Besuch im Heimatmuseum Wedemark machen, das wird gefallen und „die Ausstellung wird alle verzaubern“, verspricht Museums- Interimsleiter Friedrich Thümler. Die Sonderausstellung „Engel – nicht nur zur Weihnachtszeit“ im Richard-Brandt Heimatmuseum Wedemark in der Gottfried-August-Bürger-Straße 3 hat am 25. und 26. Dezember von 15 bis 18 Uhr geöffnet. „Kommen Sie vorbei, schauen und staunen sie“, so Christa Goldau vom Museumsteam. „Wir freuen uns über jeden Besucher.“

Die Sonderausstellung endet am 5. Januar 2020. Silvester und am Neujahrstag ist ebenfalls für alle Interessierten von 15 bis 18 Uhr geöffnet.