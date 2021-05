Heimatmuseum öffnet Pfingsten

Bissendorf. Das Richard-Brandt-Heimatmuseum Wedemark öffnet seine Ausstellung an den kommenden Feiertagen. Geimpfte, genesene und negativ getestete Personen können das Museum in Bissendorf zu Pfingsten besuchen. Das Museum ist geöffnet am Sonntag, 23.Mai, und am Montag, 24. Mai, von 14 bis 17 Uhr. Termine können unter der Telefonnummer (01 73) 2 48 95 66 reserviert werden. Im Museum hat sich in den Monaten der Schließung einiges getan: Im Eingangsbereich ist eine geöffnete Aussteuertruhe mit traditionellem Inhalt aufgestellt worden. Die Leseecke wurde mit neuen Bücherregalen erweitert.