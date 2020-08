Heizöltank illegal entsorgt

Negenborn. Unbekannte Täter entsorgten in einem kleinen Waldstück an der Weihnachtsbaumplantage in einem Waldstöck östlich der L 380 bei Negenborn einen Heizöltank, der noch mit einer nicht geringen Menge Heizöl gefüllt war. Spaziergänger entdeckten den Tank und informierten die Polizei. Der Tank wurde polizeilich sichergestellt und durch ein Entsorgungsunternehmen fachgerecht entfernt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Abgelegt an der Fundstelle wurde er vermutlich im Zeitraum zwischen Freitag letzter Woche 12 Uhr bis Sonnabend um 9 Uhr. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.