Herbstfahrt der SK Brelingen

Jetzt anmelden – Zahl der Plätze ist begrenzt

Brelingen. Die Soldatenkameradschaft Brelingen möchte mit ihren Mitgliedern und deren Angehörigen bei einer Fahrt durch die schöne Wedemark die Herbstlandschaft genießen und den „größten Kühlschrank der Wedemark“ besichtigen. Termin ist am Sonnabend, 12. Oktober, Abfahrt um 14 Uhr am Schützenhaus in Brelingen. Für das leibliche Wohl während der Fahrt und einen Zwischenstopp ist gesorgt. Wer einen Kuchen mitbringen möchte, gibt das bitte bei der Anmeldung mit an. Bei schönem Wetter wird offen im Gummiwagen, bei schlechtem Wetter mit dem Planwagen gefahren. Nach uder Rückkehr gegen 18.30 Uhr lassen die Teilnehmer den Abend bei leckerem Gulasch und Getränken sowie netten Gesprächen ausklingen. Für Essen und Getränke wird ein Kostenbeitrag von 20 Euro pro Person berechnet. Mitglieder erhalten eine Ermäßigung von fünf Euro. Um verbindliche Anmeldung mit Zahlung des Kostenbeitrages wird bis Mittwoch, 2. Oktober bei Lothar Steinbarth, VGH Büro Schrade/Steinbarth, Bennemühler Straße 1, Telefon (0 51 30) 4 08 70 gebeten. Erst nach Zahlungseingang ist die Anmeldung verbindlich.Da nur ein begrenztes Platzangebot auf dem Planwagen zur Verfügung steht, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen über die Teilnahme.