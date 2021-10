Herbstferienkalender erschienen

Ferienzeit abwechslungsreich verbringen

Schwarmstedt. Um die freien Tage gestalten zu können, hat der Samtgemeinde-Jugendring Schwarmstedt (SGJR) mit einigen Vereinen und Organisationen ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Die Herbstferien haben gerade begonnen und dauern bis zum 29. Oktober. Die Johanniter-Jugend lädt in die Rettungswache Schwarmstedt, Celler Str. 7, ein. „Spielerische Erste-Hilfe lernen“ Teilnahmealter von sechs bis 16 Jahre. Termin ist der 27. Oktober 2021 von 10 bis 14 Uhr. Jugendleiter Niclas Jaruschewski freut sich auf viele Anmeldungen: jugend.aller-leine@johanniter.de. Infos unter Telefon (01 62) 2 11 96 27.Die Kunstschule Pinx in Schwarmstedt, Mühlenweg 1, ist mit vier Veranstaltungen vertreten: „Digitale Lan-Party“ mit Clara am 21./22. Oktober 2021 mit Übernachtung ab zehn Jahren, Beginn: 18 Uhr. „Programmieren mit Momo“ für Fortgeschrittene (ab zwölf Jahre) am 29. Oktober von 10 bis16 Uhr.„Malen n´ Tag lang mit Julia“ am 19. Oktober 2021 (10 bis 16 Uhr), für Kinder ab sechs Jahren und der Bewegungs- und Spieltag „Capoeira“ am 28. Oktober 2021 von 10 bis 16 Uhr, für Kinder ab fünf Jahren.Verpflegung, wie Essen und Trinken, muss selbst mitgebracht werden. Weitere Auskünfte und Anmeldung bei PINX, Tel: 05071/4026 bzw. info@kunstschule-pinx.de.Die Polizei Schwarmstedt lädt zur „Schnitzeljagd“ für Acht- bis Zwölfjährige ein - in die Polizeistation, Celler Str. 41, am 27. und nochmal am 28. Oktober , jeweils um 10 Uhr (- 13 Uhr). Für die „Tatortaufnahme“ ist eine Anmeldung per Mail erforderlich: sgjr.schwarmstedt@online.de Die Platzzahl ist begrenzt.Im Schützenhaus Schwarmstedt, Werkstrasse, wird am 28. Oktober 2021 von 15 bis 18 Uhr gebatikt. Verschieden Batiktechniken ausprobieren und individuell gestalten. Für kleine und große Kinder (auch mit Eltern). Dazu sollen weiße Kleidungsstücke oder Decken, Tücher mitgebracht und ältere Sachen angezogen werden (Farbspritzer). In den Wartezeiten ist ein kleines Probetraining und -schießen (Lichtpunkt oder Luftgewehr, Luftpistole) möglich. Infos und Anmeldung bei der Jugendleitung des Schützenvereins: Tel. 0171/4967063 (Katrin Sonntag).Die „Feuerköche Querico“, Steimbke, haben noch Restplätze für das die Tagesaktion Eltern-Kind-Schmieden am 17. Oktober (9-18 Uhr) zu vergeben. Info zu Kosten bei der Anmeldung bei Anja und Roland Karney Tel.: 05026/1626.Kinderdisco, Halloween-Atmosphäre, Spiel und Spaß bei der Kinder-Halloween-Party (gerne verkleidet kommen) am 30.Oktober 2021 ab 15 Uhr in Schwarmstedt, Am DRK 2 (Eggers Hof). Veranstalter ist der Verein Alle Fun e.V. Menschen von fünf bis15 Jahre sind eingeladen. Infos unter Telefon (01525) 3 13 18 40.Alle Veranstaltungen und Termine finden sich auf einem Flyer. Auch eine Internetseite www.ferienprogramm-schwarmstedt.de gibt es für weitere Informationen.Für alle Veranstaltungen gelten die bekannten Coronamaßnahmen und Auflagen, wie Abstand halten, Maske in Innenräumen etc.