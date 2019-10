Herbstgespräch mit Rüdiger Kauroff

Mellendorf. Die SPD lädt ein, im Rahmen einer lockeren Gesprächsrunde am Sonnabend, 19. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im SPD-Bürgerbüro an der Schaumburger Straße 2 eine Bilanz der sozialdemokratischen Politik im Niedersächsischen Landtag zu ziehen. Dazu wurde Rüdiger Kauroff (MdL) als Gesprächs- und Diskussionspartner eingeladen. Er ist Mitglied im Petitionsachsschuss, im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, SPD-Sprecher für Feuer- und Katastrophenschutz. Im Innenausschuss ist Rüdiger ständiger Vertreter. Nach dem derzeitigen Stand wird auch die OVV-Vorsitzende Caren Marks (MdB) an den Gesprächen teilnehmen. Natürlich werden sich die Teilnehmer nicht nur auf Themen aus dem Landtag und dem Bundestag konzentrieren, sondern über alle gestellten Fragen sprechen. Verwandte, Freunde und Nachbarn sind herzlich eingeladen. Eine kulinarische Kleinigkeit mit Apfelkuchen, Schmalzbroten und Federweißen steht für die Gäste bereit.