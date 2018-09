Herbstlandschaft erkunden

Soldatenkameradschaft plant Planwagentour

Brelingen. Am Sonnaben, 13. Oktober, möchten die Mitglieder der Soldatenkameradschaft wieder durch die Herbstlandschaft der schönen Wedemark fahren. Abfahrt ist um 14 Uhr vom Schützenhaus Brelingen. Bis circa 17.30 Uhr werden die Teilnehmer mit dem Planwagen, bei hoffentlich schönem Wetter, durch die Herbstlandschaft fahren. Wie immer wird es während der Fahrt Getränke und zwischendurch Kaffee und Kuchen geben. Das diesjährige Ziel erfordert ein gewisses Maß an körperlicher Gesundheit, da Die Teilnehmer die eine oder andere kleine Treppe (circa fünf Stufen) und ein paar Wege zu gehen haben. Im Anschluss an die Fahrt machen es sich alle im Schützenhaus gemütlich und lassen den Abend bei leckerem Essen (inklusive zwei Getränken) und netten Gesprächen ausklingen. Essen 1: Rinderwurst mit Kartoffeln und Gurken; Essen 2: Kasseler-Hawaii mit Bratkartoffeln und Salat – bitte bei der Anmeldung mit angeben. Für Essen und Getränke wird ein Kostenbeitrag von 20 Euro pro Person erhoben. Mitglieder erhalten eine Ermäßigung von fünf Euro. Um verbindliche Anmeldung mit der Zahlung des Kostenbeitrages und dem Wunsch-Essen bis Montag, 8. Oktober, bei Kamerad Lothar Steinbarth, Bennemühler Straße 1, Telefon (0 51 30) 4 08 70 wird gebeten. Die Anmeldung ist erst mit der Zahlung des Beitrages abgeschlossen.Vorher wird kein Platz reserviert. Da nur ein begrenztes Platzangebot auf den Planwagen zur Verfügung steht, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen über die Teilnahme.