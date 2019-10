Herbstliches Essen

Wennebostel. Kaum ist die Sommerzeit beendet, wird es kühl und ungemütlich. Passend zu diesem Wetter lädt die SPD-AG 60 plus wie in jedem Jahr Mitglieder, Freunde und Gäste zum Grünkohlessen bei Bludau, Alter Postweg 8 ein. Am Montag, 11. Novvember, um 13 Uhr ist es wieder soweit. Jeweils zwei Brägenwürste, Kasseler und Wellfleisch sowie Beilagen werden für 14,50 Euro angeboten. Alternativ ist selbstverständlich eine Schlachteplatte zum gleichen Preis auf dem Speiseplan. Sogar ein Schnaps ist in beiden Fällen inklusive. Wer sich bisher noch nicht zum Essen angemeldet hat, kann dies noch bis zum Mittwoch, 6. November, beim Vorstand unter der Telefonnummer (0 51 30) 71 66 nachholen. Im Anschluss wird kurz über den Stand zur Wahl des SPD-Bundesvorsitzes diskutiert sowie das Ergebnis der Wahl des Oberbürgermeisters von Hannover. Wortmeldungen zu beiden Themen sind wieder willkommen. Es war gewünscht worden, einmal den Landtag in Hannover zu besichtigen. Dies wird am 11. Dezember stattfinden. Der Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff hat sich bereit erklärt, eine Führung persönlich vorzunehmen. Wer daran teilnehmen will, kann sich in einer Liste eintragen. Zu guter Letzt werden die Anmeldungen für die Weihnachtsfeier im Dezember entgegengenommen.