Herbstwanderung des VNV

Geheimnissen der Natur auf der Spur

Bissendorf. „Mit dem VNV durch das Oldhorster Moor“ ist das Thema der Herbstwanderung am Sonntag, 4. Oktober, mit Heinz Linne, der den Teilnehmern die Geheimnisse der Natur vermittelt. Diesmal geht es auf einen erlebnisreichen Weg durch das Oldhorster Moor. Das Landschaftsschutzgebiet zeichnet sich durch ausdehnte Moorflächen aus, auf denen eine große Pflanzenvielfalt sowie Kiefern- und Birkenbestände gedeihen. In früheren Zeiten prägte der Torfabbau das Gebiet. Die geführte Wanderung dauert circa eineinhalb Stunden und hat eine Strecke von circa 5,5 Kilometern. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse Bissendorf/Am Markt 3. Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet für die Fahrt nach Oldhorst. Teilnehmerlisten sind vorbereitet. Teilnehmer sollten eine Maske mitführen und die Corona-Schutzregeln einhalten. Der Abschluss ist traditionell ein gemeinsames Kaffeetrinken – dieses Mal situationsbedingt im Freien als Stehevent und mit entsprechendem Sicherheitsabstand. Bitte auch an geländetaugliches Schuhwerk denken. Hunde dürfen gerne mitkommen, aber bitte an der Leine führen. Auf eine zahlreiche Teilnahme freut sich der Vorstand des VNV Bissendorf. Anmeldungen bei Heinz Linne, Beauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege der Region Hannover für den Bereich der Gemeinde Wedemark, Telefon (0 51 30) 82 23 oder unter kontakt@vnv-bissendorf.de. Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt. Gäste sind herzlich willkommen.