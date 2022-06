Herz-Seelen-Zeit

Scherenbostel. Ein Entspannungskurs findet am Sonnabend, 18. Juni, von 14 bis 15.45 Uhr im Seminaraktionszentrum in Scherenbostel statt. Für den Kurs sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Verbindliche Anmeldungen bitte per E-Mail an: info@Lebenskunst-Wedemark.de. Weitere Infos unter: www.Lebenskunst-Wedemark.de.