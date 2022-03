Heuballen angezündet

Bissendorf-Wietze. Am Dienstag gegen 13.15 Uhr wurde durch einen Zeugen der Brand eines Heuballens in Bissendorf-Wietze gemeldet. Der Brandort befindet sich auf einer Pferdekoppel an der Burgwedeler Straße, gegenüber der Straße „In der Krakau“. Vor Ort wurde festgestellt, dass bisher unbekannte Täter den Heuballen, der sich unter einem Holzüberstand befand, offensichtlich in Brand gesetzt hatten. Der Brand wurde durch die Feuerwehren aus Wennebostel und Bissendorf gelöscht, der Holzüberstand wurde nicht beschädigt. Der Schaden wird auf 50 Euro geschätzt. Durch spielende Kinder war bereits am Montag, 7. März, zwischen 15 und 17 Uhr, eine männliche Person am Brandort gesehen worden. Dieser Mann soll Äste zusammengelegt und versucht haben, diese anzuzünden.

Durch den Zeugen wird der Mann als etwa 30 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Landesstraße 383 komplett gesperrt.