Hier wird getestet

Wedemark. Das Corona-Testzentrum in der „Kienast-Halle" im Gewerbegebiet Gailhof, An der Autobahn 2, ist eröffnet. Hier sind Testungen auch am Sonntag möglich. Alle Öffnungszeiten auf einen Blick: Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Sonnabend von 9 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Testungen sind kostenfrei. Termine sind unter www.coroni-hannover.de buchbar. Der Testbus von Caspar & Dase macht Station vor dem Rathaus der Gemeinde Wedemark am Fritz-Sennheiser-Platz in Mellendorf. Vom Auto aus kann man sich im Drive-In Testzentrum in Mellendorf am Eisstadion, Am Freizeitpark 2, testen lassen, nach Terminvereinbarung unter testzentrum-mellendorf.de von Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 und von 13 bis 19 Uhr., sonnabends bis 17 Uhr, sonntags von 10 bis 13 Uhr und zusätzlich bei Spielen der Scorpions von 17 bis 19 Uhr. Die Teststelle am Eisstadion ist telefonisch unter (05 11) 9 57 33 12 25 erreichbar. Nach wie vor getestet wird auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale an der Wedemarkstraße 85 in Mellendorf mit Voranmeldung unter buergertest.ecocare.center montags bis sonnabends von 9 bis 19 Uhr.