Kriegsenkelgruppe unterstützt im MGH

Wedemark.Die Kriegsenkelgruppe Wedemark bietet Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an – hier im geschützten Kreis mit ärztlicher Unterstützung. Das nächste Treffen der Krieg - Kriegskinder- Kriegsenkelgruppe Wedemark hierzu findet am Dienstag, 26. April, im Mehrgenerationenhaus Mellendorf Gilborn 6, um 18 Uhr statt. Ab sofort wird das Programm für Interessierte Teilnehmer zum Thema - Wie können wir den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine helfen - ergänzt. Hierzu laden wir Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zum nächsten Treffen am Dienstag, 26 April, um 18 Uhr in das Mehrgenerationenhaus herzlich ein und möchten Ihnen nach der Ankunft in der neuen Umgebung hier die Möglichkeit geben, im geschützten Kreis an den Gesprächen teilzunehmen. Hierzu lautet das Motto alles kann - nichts muss. Nicht nur die physischen Schmerzen des Krieges sind zu verarbeiten, aber vor allem die seelischen und hier genauer die psychischen mit den erlebten Traumata. Diese Unterstützung ist enorm wichtig dabei, um die Kriegserlebnisse zu verarbeiten und Ihnen so eine erste wichtige Hilfe nach der Ankunft zu geben, damit sie wieder an Stabilität gewinnen.Hierzu wird die Ärztin Dr. med. Anette Winkelmüller (Jahrgang 1937) – Fachärztin für f. Psychosomat. Med. und Psychotherapie - und selbst Kriegskind - diese Gespräche aus ärztlicher Sicht begleitend unterstützen. Da die Kapazitäten – Corona bedingt – begrenzt sind, wird um Voranmeldung von Interessierten Teilnehmernn bei Fredy Krause, Telefon (0176) 53 05 18 27 gebeten. Weitere Infos im Internet unter www.kriegsenkel-wedemark.de.