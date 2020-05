Kirchengemeinden bieten Stationen für einen Ausflugstag

Wedemark. Zu einem Ausflugstag am Feiertag Christi Himmelfahrt laden die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden der Wedemark in diesem Jahr ein. „Himmelfahrt unterwegs“ – unter diesem Motto können Fußgänger und Radfahrer sich am Donnerstag aufmachen und finden an verschiedenen Stationen in der Wedemark Anregungen und Impulse für diesen Tag. Eigentlich sollte dieses Jahr zu einem Freiluftgottesdienst ans Ufer des Natels-Heidesees in Bissendorf-Wietze eingeladen werden. „Himmelfahrt wollten wir dieses Jahr bewusst als Ausflugstag für unterschiedliche Generationen gestalten“, beschreiben Pastorin Wibke Lonkwitz und Pastor Thorsten Buck, die mit der Organisation beauftragt waren, den ursprünglichen Plan. Nach kurzer Beratung im Kreis der Kolleginnen und Kollegen war klar, dass dieses Projekt in die Zukunft verschoben werden muss.„Aber ein Freiluft-Picknick kann man auch im Kreis der Familie unternehmen und vorher und hinterher an einer unserer Stationen vorbeikommen“, beschreibt die Mellendorfer Pastorin Silke Noormann das neue Konzept. Deshalb haben sich die Kirchen zusammengetan und eine gemeinsame Stationenkarte erarbeitet – zwischen Resse und Elze finden sich dort mehr als ein Dutzend Stationen, die zu kleinen Entdeckungen einladen. Jede Station ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet, damit es nicht zu Engpässen kommen muss – denn: Die Abstands- und Hygieneregeln gelten natürlich auch an diesem Tag.So gibt es an der Resser Kirche für die Besucher eine kleine Kirchenbank zum Mitnehmen, in der Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze ein Himmelsbild, in dem man Spuren hinterlassen kann und an der Brelinger Kirche die erprobten Gottesdienste „to go“ von der Wäscheleine. Auch der Natels Heidesee als ursprünglicher Ort für diesen Gottesdienst hält eine kleine Überraschung bereit. Weitere Stationen finden sich am Pfarrhaus in Hellendorf, an der Kita Krausenstraße, an St. Marien und St. Georg in Mellendorf, am Glockenturm in Scherenbostel, an den Kitas in Resse und am Bissendorfer Kranichweg und an den Kirchen und Kapellen in Bissendorf, Elze, Negenborn, Oegenbostel, Meize und Berkhof. Eine Übersicht über alle Stationen finden Interessierte unter www.kirche-wedemark.de und auf einem Faltblatt, das an den Stationen ausliegt.