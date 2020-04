Hingler betreut Unternehmen digital

Stets offene Tür trotz Kontaktverbots

Wedemark. Das digitale, zentrale Anlaufstelle für Unternehmerin und Unternehmer zu aktuellen Informationen und Angeboten in der Corona-Pandemie ist online. Gemeindewirtschaftsförderin Antonia Hingler veröffentlicht Seite mit hilfreichen Links, Hinweisen und Dokumenten.Wirtschaftsförderin Antonia Hingler hat in den vergangenen Tagen viele Informationen zusammengetragen und für die Wedemärker Unternehmen übersichtlich zusammengefasst. Ab sofort stehen alle Hinweise, Dokumente und Links, welche wichtige Informationen für die Unternehmen in dieser Krisensituation beinhalten, unter https://www.wedemark.de/wirtschaft-tourismus/wirts... zur Verfügung. Allen Unternehmerinnen und Unternehmern steht Antonia Hingler als Ansprechpartnerin weiterhin telefonisch zur Verfügung und wird zu aktuellen Themen auch weiterhin informieren.