Historischer Dorfspaziergang

Gailhof. Der Bürgerverein Gailhof lädt am Sonntag, 19. Mai, zu einem historischen Rundgang durch das Dorf ein. Treffpunkt ist 16 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Auf dem gemütlichen zweistündigen Weg erfahren die Teilnehmer an bestimmten Punkten viele interessante Geschichten aus der Vergangenheit. Im Aschluss stellen sich die örtlichen Vereine vor. Außerdem werden noch Würstchen zu Preisen wie zu Omas Zeiten gegrillt. Die Veranstaltung ist eine gute Gelegenheit, dass sich die Dorfbewohner untereinander kennenlernen und gleichzeitig etwas über die die Geschichte ihres Dorfes erfahren. Der Bürgerverein, Schützenverein und die Freiwillige Feuerwehr freuen sich auf eine große Beteiligung.