Historischer Wedemark-Kalender

Ab sofort im Buchhandel erhältlich

Wedemark. Die Kalender-Manufaktur Verden gibt für das Jahr 2022 einen Historischen Kalender Wedemark mithistorischen Ansichten insbesondere von Gasthöfen heraus.Das Kreisarchiv der Region Hannover hat dafür wundervolle fotografische Schätze zur Verfügung gestellt. Die Kalender Manufaktur freut sich sehr, in Zusammenarbeit mit dem Archiv der Region Hannover die Geschichte der Wedemark wieder aufleben lassen zu können. Erhältlich ist der Kalender bei der Buchhandlung am Markt in Bissendorf und der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf zum Preis von 19 Euro. Die Bilder zeigen den Heidegasthof Löns in Resse als Titelbild sowie das Gasthof zum Gailhofer Turm, das Gasthaus Schmidt am Bahnhof in Elze-Bennemühlen, das Gasthaus Prendel in Wiechendorf, das Naturfreundeheim am Lönssee, das Gasthaus Otto Karsten in Hellendorf, das Naturfreundeheim bei Bissendorf, das Café Schwanenwik in Hellendorf, das Kurhaus Zur Heide in Mellendorf, das Gasthaus Hemme in Brelingen, Kettlers Gasthaus zum Eichenkrug in Mellendorf, das Gasthaus Gödecke in Bissendorf und die Kolonialwarenmanufaktur Nettelmann in Wennebostel.