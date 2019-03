Hobbykreis-Frühjahrsausstellung

60 Aussteller präsentieren

Mellendorf. Bunte Blumen und Farben, Hasen und Lämmer, Ostereier – alle diese Dinge gehören zum Frühjahr. Diese Motive und viele mehr finden Interessierte im Rahmen der Ausstellung des Hobbykreises Wedemark wieder. Diese findet statt am 6. und 7. April erneut im Campus W in Mellendorf. Nahezu 60 Aussteller mit unterschiedlichen Hobbys sind wieder dabei und freuen sich, ihre Arbeiten interessierten Gästen zu präsentieren. Der Hobbykreis Wedemark ist immer bemüht, eine große Vielfalt an Kunstwerken dabei zu haben. Denn es immer wieder erstaunlich, wie viele verschiedene Materialien Menschen inspirieren, diese zu einzigartigen Kunstobjekte zu verarbeiten. Vielleicht wird der ein oder andere Gast auch angeregt, selbst ein Hobby zu beginnen oder zu vertiefen. Auch findet man sicher eine schöne Kleinigkeit für das eigene Heim oder auch ein Ostergeschenk. Das Team der beliebten Cafeteria freut sich auf viele Gäste. Es werden selbst gebackene Torten und Kuchen zum Verzehr angeboten.Die Ausstellung im Campus W – Schulzentum, Fritz-Sennheiser-Platz 2 (zu erreichen mit der S-Bahn 4), ist geöffnet am Sonnabend, 6. April, von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, 7. April, von 11 bis 17 Uhr. Genügend Parkplätze finden sich direkt am Schulzentrum neben dem Rathaus. Der Eintritt ist frei.