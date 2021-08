Hoffest der CDU Kaltenweide

Musikalisches Unterhaltungsprogramm und viele Infos

Kaltenweide. Der CDU Ortsverband Kaltenweide lädt zum Hoffest auf die Reitanlage Münkel, Twenge 1, ein. Das Fest beginnt am Sonntag, 29. August, ab 13 Uhr und verspricht Speis und Trank sowie viele Attraktionen für Kinder. Für eine Hüpfburg, Kreativ-Werkstatt, Kinderschminken mit Glitzertattoos, Bewegungsspielen und Luftballontieren ist gesorgt. Auch für das leibliche Wohl stehen De Likedeeler mit Bratwurst und Getränken für einen Euro bereit, wobei der Erlös für die Flutopfer im Ahrtal gespendet wird. Die Oliven-Apotheke aus Kaltenweide wird am Eingang des Hoffestes eine mobile COVID-19 Teststation aufbauen und mit vier Personen betreiben, sodass alle dann das Fest unbeschwert und ohne Maske genießen können. Die Reitanlage Münkel gewährt einen Einblick in die Reithalle und über das erfolgreiche therapeutische Reiten. Penny Simms und Band sorgen zusätzlich für ein musikalisches Unterhaltungsprogramm, so dass es an diesem Tag an nichts fehlt, um einfach mal wieder ein paar unbeschwerte Stunden in gemütlicher Runde zu genießen.Der CDU Ortsbürgermeisterkandiat Jan Hülsmann freut sich mit seinem Team auf einen bunten Nachmittag mit der Möglichkeit auf nette Gespräche und Informationen. Jan Hülsmann kandidiert für den Ortsrat Kaltenweide auf Listenplatz eins und den Rat der Stadt Langenhagen auf Listenplatz drei, da er gerne etwas bewegen will und Zusammenhalt gerade in diesen schwierigen Zeiten wichtig ist. „Jahrelange Erfahrungen im Ehrenamt für verschiedene Vereine im Vorstand und als erster Vorsitzender haben mir gezeigt, dass man nur etwas Gestalten kann, wenn man hinguckt, zuhört und anpackt. Genau das habe ich vor – natürlich muss man funktionierendes Altbewährtes unterstützen aber ein bisschen frischer Wind am Puls der Zeit kann nie schaden“.Als Gäste werden der Staatssekretär bei der Bundeskanzlerin Hendrik Hoppenstedt, die Kandidatin für das Amt Regionspräsidentin Christine Karasch, für die Region Hannover Claudia Hopfe, der Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann, der Bürgermeister Mirko Heuer, die Stadtverbandsvorsitzende Jessica Golatka, der Fraktionsvorsitzende Domenic Veltrup, der Ortsbürgermeister von Kaltenweide Reinhard Grabowsky, sowie sämtliche Kandidaten der CDU Kaltenweide Ortsratsliste erwartet, die ebenfalls gerne für nette Gespräche zur Verfügung stehen.