Hoffnung stärken

Bissendorf-Wietze. Die evangelische Kirchengemeinde St. Michaelis lädt für Sonntag, 7. November, um 11 Uhr ein, sich zum gemeinsamen Morgengebet unter dem Glockenturm der Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze zu versammeln. Im Novembergrau gemeinsam singen, beten und die Hoffnung stärken – das ist der Gedanke, der hinter dieser Andacht unter freiem Himmel steht, die Lektorin Karin Ernst gestalten wird. Mit Blick auf das Wetter sind Besucher gebeten, sich entsprechend gut zu kleiden. In den vergangenen Monaten standen gerade diese Andachten und Gottesdienste unter freiem Himmel für einen guten Start in den Tag und die neue Woche, da so der Wechsel der Jahreszeiten intensiv erlebt werden konnte und die Gemeinde sich an der frischen Luft versammelte. Eine Anmeldung ist nicht nötig, Besucher werden gebeten, eine medizinische Maske zu tragen, wo die Abstandsregeln beim Kommen und Gehen nicht eingehalten werden können.