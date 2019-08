Hofführung

Brelingen. Am Sonnabend, 31. August, bietet der Biohof Rotermund-Hemme in Brelingen

von 10 bis 12.30 Uhr eine Führung für Kinder über den Hof an. Es werden die Schweine und Hühner gefüttert und Kartoffeln geerntet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um Anmeldung bis spätesten Donnerstag unter rotermund-hemme@web.de wird gebeten.