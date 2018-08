Hofgottesdienst in Wennebostel

Wennebostel. Seit über 20 Jahren findet traditionell einmal im Jahr der Gottesdienst der St. Michaeliskirche in Wennebostel statt. In diesem Jahr schließt er die Themenreihe der Sommerkirche ab. Die Reisegeschichte vom „Anhalter, der sich auskennt“ handelt nicht nur von der Taufe, sondern auch von dem, was man auf seiner Lebensreise braucht. Lektorin Elisabeth Wöbse und Pastorin Wibke Lonkwitz freuen sich am Sonntag, 12. August, 11 Uhr, viele Gemeindemitglieder auf dem Hof Kablitz, In Wennebostel 36a, zu begrüßen.

Musikalisch wird der Gottesdienst vom Posaunenchor der Kirchengemeinde begleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucher zur Begegnung bei Erfrischung und Gespräch eingeladen.

Der Kirchenvorstand in Resse bietet einen Fahrdienst zum Gottesdienst in Wennebostel an. Wer mitfahren möchte, melde sich bis Freitag jeweils im Büro der Kapernaum-Kirchengemeinde Resse unter Telefon (0 51 31) 5 30 08, damit genug Mitfahrplätze zur Verfügung stehen. Abfahrt ist um 10.30 Uhr an der Kapernaumkirche, Martin-Luther-Straße 10 in Resse.