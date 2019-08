„Holi-Farbrausch-Hannover“ im Spaßbad Wedemark

Das erfolgreichste Holi Festival Norddeutschlands findet zum 8. Mal statt

Mellendorf. Das Holi-Farbrausch-Festival ist aus den Veranstaltungskalendern der Wedemark, der Region Hannover und Norddeutschlands nicht mehr wegzudenken. Am Sonnabend, 7. September, um 12 Uhr geht das Festival zum achten Mal an den Start. Die Veranstaltung bietet seinen Gästen einen ganzen Tag kompletter Entspannung in einem ganz besonderen Setting bei feinster elektronischer Musik auf einem wunderschönen Festivalgelände.Beim Holi Farbrausch, das auf einem indischen Brauch basiert, können Freunde guter elektronischer Musik gemeinsam bunte Farben in die Luft werfen und sich natürlich auch gegenseitig bunt machen. Das kann man nur unzureichend erklären – das muss man erlebt haben. In Indien dient dieser Brauch dazu, alle Kasten einen Tag lang mit Hilfe bunter Farben gleich zu machen. Beim Holi-Festival geht es um ein ganz besonderes Gemeinschaftserlebnis, ein bisschen „verrückt sein“, den ganzen Tag gemeinsam zusammen Spaß haben.Das Holi Farbrausch Hannover/Wedemark hat wieder ein musikalisches Lineup mit top internationalen Elektro-DJs auf die Beine gestellt. Am 7. September legen unter anderem „OnlyMax“, Mashup Germany und die Elektro-Ikonen „Lexy & K-Paul“ (live) auf.Das Festival auf dem Freibadgelände des Spaßbad Wedemark (Region Hannover) hat eine ganz besondere Atmosphäre, die Bühnenshow ist von modernster LED-Technik geprägt. Sobald es dunkel wird, sorgt eine Lasershow für unvergessliche Eindrücke. Ein Abschluss- Feuerwerk von den international renommierten Feuerwerkern von Rohr-Feuerwerke bietet ein sensationelles Finale. Tickets gibt es in der HAZ-/NP-/ECHO-Geschäftsstelle im CCL unter www.holi-farbrausch.de, auf Eventim oder im Ticketshop am Eisstadion in der Wedemark.