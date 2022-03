Homepage des Städtepartnerschaftskomitee

Wedemark.Die Homepage des Städtepartnerschaftskomitees der Wedemark kann nun

online gehen. „Wir sind in den letzten Zügen, wissen natürlich auch, dass die Homepage

von steter Aktualisierung lebt und somit möchten wir nun gerne über unsere neu erstellte Homepage uns zeigen, Kontakt aufbauen, pflegen und intensivieren mit allen interessierten WedemärkerInnen und den Menschen in Roye und Gislaved und weiteren Interessierten",berichtet die Komiteevorsitzende Dunja Maaß.

Auf der Homepage stellt das Komitee sich und seine Arbeit vor. Die Mitwirkenden geben einen Einblick in ihre Projekte und bestehende Vereinskontakte und geben

einen Ausblick auf Neues, wie beispielsweise das neue Kochbuch oder

den Stammtisch. „Wir möchten Menschen zusammenbringen und unsere Städtepartnerschaften mit Leben füllen", so Dunja Maaß.