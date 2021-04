Honigdiebstahl

Dudenbostel. Unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 7 und 19 Uhr aus einem neben der Straße In Dudenbostel stehenden Verkaufskasten eines Hofes mehrere Gläser mit Honig entwendet. In der Vergangenheit kam es bereits zu ähnlichen Vorfällen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 entgegen.