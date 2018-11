Hospizfrühstück

Region. Gefühlt ist der November der dunkelste Monat des Jahres, dazu kommen Feiertage wie Volkstrauertag und Totensonntag, und der Himmel ist auch oft grau in grau. Die Teilnehmer des Hospizfrühstücks in Neustadt wollen sich am Dienstag, 13. November, darüber austauschen, wie sie mit diesem Monat fertig werden, was sie daraus machen, und möchten sich so gegenseitig Mut zusprechen. Das Hospiz-Frühstück findet jeweils am zweiten Dienstag eines Monats um 9 Uhr in der Begegnungsstätte Silbernkamp (Eingang Albert-Schweizer-Straße) statt. Es ist ein Angebot des Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienstes DASEIN im Kirchenkreis. Die Veranstaltung ist offen für alle, die in fröhlicher Gemeinschaft ein reichhaltiges Frühstück genießen möchten und sich in vertrauensvoller Atmosphäre mit Fragen und Themen des Lebens und Sterbens auseinandersetzen wollen, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Kirche.

Nähere Informationen bei Sabine Behm, Hospizdienst DASEIN, Telefon (0 50 32) 91 45 07.