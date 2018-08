Hospizfrühstück in Helstorf

Helstorf. Das Hospizfrühstück des Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienstes DASEIN lädt auch in diesem Jahr wieder zum Sommer-Frühstück in Neustadts Norden ein. So findet das monatliche Treffen im August am Dienstag, 14. August, von 9 bis 11 Uhr in der Pfarrdiele der Kirchengemeinde Helstorf, Brückenstraße 13 statt. Nach einem reichhaltigen Frühstück sollen die Gespräche unter dem Thema: „Was wünsche ich mir (noch)? Was möchte ich noch schaffen, erleben, erreichen?“ stehen. Wenn das Wetter es zulässt, sollen die Gespräche im Garten stattfinden. Der Ortswechsel einmal im Jahr soll Interessierten aus dem Norden Neustadts Gelegenheit geben, diese Einrichtung des Hospizdienstes DASEIN unverbindlich kennenzulernen. So sind also auch Schnuppergäste ganz herzlich willkommen. Das Hospizfrühstück trifft sich das übrige Jahr hindurch jeweils am zweiten Dienstag eines Monats, in der Begegnungsstätte Silbernkamp. Es ist offen für alle, die in Gemeinschaft frühstücken und sich in vertrauensvoller Atmosphäre unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Kirche mit den verschiedensten Fragen des Lebens und Sterbens auseinandersetzen möchten. Anmeldungen und nähere Informationen bei Sabine Behm, Hospizdienst DASEIN, unter der Rufnummer (0 50 32) 91 45 07.