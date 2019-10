Hubertusmesse in St. Michaelis

Bissendorf. Am Sonntag, 3. November, intonieren die Jagdhornbläser des Hegeringes Wedemark in der Bissendorfer St. Michaeliskirche um 17 Uhr zum zweiten Mal die Hubertusmesse. Die Hubertusmesse erinnert Jäger an die waidgerechte Ausführung der Jagd, der sie sich verpflichtet haben. Die Tradition geht zurück auf die mittelalterliche Legende von Hubertus von Lüttich, der einst ein ausschweifender Jäger war. Durch Schicksalsschläge und eine besondere Begegnung wurde er Christ und wandelte er sich zum Bewahrer und Heger.

Das Jagdhornbläserkorps unter Leitung von Klaus Breitkopf, der die Musik der „Hubertusmesse in B“ eigens für das Ensemble geschrieben hat, prägt den Klang dieses Gottesdienstes, predigen wird Pastor Thorsten Buck. Im Anschluss an den Gottesdienst wird zum ungezwungenen Beisammensein am Feuer eingeladen. Ein kleiner Imbiss wird begleitet von weiteren Stücken der Jagdhornbläser. 17 Männer und Frauen bilden dieses Ensemble, das bei wöchentlichen Übungsabenden in der Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze neben den traditionell geforderten „Allgemeinen Jagdsignalen“ auch viel Neues aus der Feder des Leiters einübt. Neben der Probenarbeit findet auch Nachwuchsausbildung statt.