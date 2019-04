Hufschmiede-Museum startet in die neue Saison

Helstorf. Ostersonntag ist Schmiedetag: Von 11 bis 17 Uhr lädt der Heimat- und Museumsverein ein, zu erleben wie Eisen bearbeitet wird. Unter Anleitung können Besucher es im denkmalgeschützten Hufschmiede-Museum an der Reiterheide auch selbst ausprobieren. Bis Oktober werden die Schmiedetage an jedem dritten Sonntag im Monat von 11 bis 17 Uhr ausgerichtet. In der Museumsscheune wird die Arbeit an Spinnrädern und historischen Webstühlen demonstriert, eine alte Bauernküche sowie eine Schuster-, Maler- und Uhrmacherwerkstatt werden gezeigt. In der Ausstellungshalle sind zahlreiche landwirtschaftliche Geräte und Maschinen aus dem vorigen Jahrhundert zu entdecken.

Für die Besucher gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen sowie Bratwürste, für die Kinder gibt es kleine Osterüberraschungen.