IBK: Save the date

Bissendorf. In diesem Jahr findet endlich wieder der Bissendorfer Sonntag statt.

Am 25. September lädt die IBK von 12 bis 17 Uhr zum Flanieren und Futtern, Shoppen und Schnacken ein. Wer als Aussteller teilnehmen möchte, findet ab sofort die Anmeldeunterlagen auf der Homepage www.ibk-bissendorf.de oder sendet eine E-Mail mit Interessenbekundung an biso@ibk.bissendorf.de. Der IBK-Vorstand freut sich auf eine rege Teilnahme.