IBK-Stammtisch

Bissendorf. Nachdem nun die Jahreshauptversammlung und ein erfolgreicher verkaufsoffener Sonntag der IBK gestaltet wurde, wird jetzt wieder zum Stammtisch der IBK eingeladen. Dieser findet am Dienstag, 23. April, um 19 Uhr im Restaurant des Hotels Brunnenhof, Burgwedeler Straße 1 in Bissendorf statt. Themen werden sein Arbeitsbereich des Vorstands – was kann/soll/muss der Vorstand eigentlich leisten? Bissendorfer Sonntag – wie plant und organisiert man das größte Event der IBK? Sommerfest – wann/wo und wer?