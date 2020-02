IBK-Stammtisch

Der erste IBK-Stammtisch 2020 findet am Mittwoch, 26. Februar, ab 19 Uhr im Brunnenhof, Burgwedeler Straße 5 in Bissendorf statt. Thema bleibt die Entwicklung der IBK in diesem Jahr, vor allem im Hinblick auf die anstehende Jahreshauptversammlung.