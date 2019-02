IBK-Stammtisch

Bissendorf. Die IBK lädt herzlich ein zum zweiten Stammtisch der IBK am Dienstag, 26. Februar, um 19 Uhr im Brunnenhof, Burgwedeler Straße 1 in Bissendorf. Themen werden sein: Fahrradfahren in Bissendorf; Gast zu diesem Thema wird Thomas Buchheit vom Ortsrat Bissendorf sein, der im Speziellen über die Idee eines Lastenfahrrads („Hannah“) informieren wird. Weiterhin geht es um die Zukunft der IBK und um Veranstaltungen 2019.