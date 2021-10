IBK-Versammlung

Bissendorf. Die IBK lädt ihre Mitglieder zu ihrer Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 21. Oktober, um 19 Uhr im großen Saal der Bürgerhauses, Am Markt 1 in Bissendorf ein.

Bitte die geltenden Hygieneschutzmaßnahmen beachten: Die Veranstaltung darf nur unter 3G(geimpft, genesen, getestet) stattfinden. Ein Test vor Ort kann nicht stattfinden. Die Veranstalter sind zur Kontrolle der 3-G verpflichtet, den Nachweis bitte bereithalten.

Vor Ort werden die Kontaktdaten aufgenommen und gegebenenfalls an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet. Andernfalls werden die Daten nach drei Wochen vernichtet.

Im Bürgerhaus gilt offiziell Maskenpflicht, solange man in Bewegung ist. Das Absetzen der Mund-Nasen-Bedeckung ist am Platz erlaubt.