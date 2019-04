Ideen für Ferienkompass gesucht

Gemeinde erarbeitet das neue Sommerferien-Programm

Wedemark. Die Vorbereitungen für den Sommerferienkompass 2019 sind im vollen Gang. Um das Angebot weiter zu optimieren, ruft die Gemeindejugendpflege Vereine, Institutionen, Privatpersonen und Organisationen auf, für die Sommerferien Freizeitangebote zu kreieren und die zu melden. Auch in diesem Jahr ermöglicht die Jugendpflege mit einem attraktiven Programm, unvergessliche Sommerferien in der Wedemark zu verbringen. Zur Unterstützung bittet Ellen Bruns, Gemeindejugendpflegerin um kreative Vorschläge und Ideen aus allen Teilen der Wedemark. Natürlich bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Unterstützung bei der Umsetzung an. Für einzelne Aktionen ist sogar eine finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde möglich. Die Voraussetzungen dafür erläutert die Gemeindejugendpflegerin gerne persönlich. Erreichbar ist sie am Telefon unter der Nummer (0 51 30) 581-482, per Mail an jugendpflege@wedemark.de oder im Rathaus, Zimmer E.18.