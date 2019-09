Ideenfrühstück ab 60 und Bingo

Wieder viel los im Mehrgenerationenhaus

Mellendorf. Auch in der nächsten Woche gibt es viel Programm im Mehrgenerationenhaus.Der Montag startet mit der Sprechstunde des Dachverbandes der Selbsthilfegruppen „Kibis“ um 14 Uhr. Um 15.30 Uhr trifft sich Montag bis Mittwoch ,,Kleine Hände, große Gedanken“. Bei Tanzen im Sitzen gibt es künftige eine Änderung der Anfangszeit, das Angebot wird auf 16 Uhr vorgezogen. Der Smartphone-Kurs mit Max fängt um 16.30 Uhr an. Ab 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“ und die Strickgruppe „Yoga für die Hände“ kommt um 19 Uhr zusammen.Am Dienstag helfen die Formularlotsen beim Ausfüllen von Formularen und organisieren den Verkauf der Notfalldosen im Zeitraum zwischen 10 und 12 Uhr. Das Blinden-Café findet diesen Monat von 15 bis 17 Uhr statt. Die offene Holzwerkstatt startet um 16 Uhr. Die Digitale Sprechstunde findet in der Zeit von 17 bis 18 Uhr statt. Die offene Schulberatung und die Sprechstunde vom Verein Miteinander.Wedemark starten um 17.30 Uhr und ab 18 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe Depression und Ängste. ,,Parents4Future“ startet um 19.30 Uhr. Parallel zu der Veranstaltung trifft sich um 19 Uhr die Männergruppe Wedemark.Am Mittwoch findet ab 14 Uhr die lustige, monatliche Bingo-Runde statt. Zudem starten um 16 Uhr der Computer-Stammtisch und um 16.30 Uhr der Smartphone-Kurs unter neuer Leitung. Wenig später, um 16.45 Uhr, findet sich die Gruppe „Harele – Spanische Gespräche zur Literatur“. Der Orientalische Tanz beginnt um 17.30 Uhr. Die Job-Buddies halten ihre Sprechstunde von 18 bis 19.30 Uhr. Im Anschluss treffen sich die CIW Bürgerinitiative um 19 Uhr und die Spanischfreunde „Los amigos de español“ von 19.45 bis 20.15 Uhr. Donnerstag fällt das Programm aufgrund des Feiertages aus. Freitag wird mit der Freizeitgruppe ab 60 gestartet, die sich zum Ideenfrühstück um 9.30 Uhr treffen. Ab 11 Uhr können Interessierte sich bei „Weltwärts – Dein Weg ins Ausland“ vom Verein OSDA beraten lassen und von 15 bis 17 Uhr findet die Sprechstunde Pflegegrad statt. Am Sonnabend findet von 19 bis 22.30 der MännerTreff statt. Sonntag läuft in der Zeit von 10 bis 13 Uhr der Arabischkurs für Kinder und von 15 bis 17 Uhr findet das Regenbogencafé statt.Die Mitarbeiter des MGH sind natürlich auch während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: Montag und Dienstag von 10 bis 14 Uhr und Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr.