IGS veranstaltet Spendengala zugunsten der evangelischen Krippe St. Georg

Mellendorf. Mit großer Betroffenheit haben Schüler der IGS erfahren, dass ein technischer Defekt einen Großbrand im Gemeindehaus verursacht hat und das evangelische Familienzentrum emilie in der Wedemark und die evangelische Krippe St. Georg Mellendorf in der Nacht zum 21. Januar zerstört hat. Das historische Gebäude aus dem Jahr 1863 beherbergte lange Zeit die Mellendorfer Schule. Zum Glück wurde niemand verletzt und dem mutigen Einsatz der Rettungskräfte ist das Überleben der Kaninchen und Meerschweinchen der Krippenkinder zu verdanken.

Die Wedemark hat zumindest bis zur Wiedereröffnung in einigen Monaten nicht nur den vertrauten Betreuungsort für 30 Krippenkinder verloren, sondern auch einen zentralen Treffpunkt für alle Generationen, der erst seit 2017 bestand. Die Angebote des Familienzentrums emilie richteten sich nicht nur an Gemeindemitglieder, sondern wurden auch von anderen Familien in der Wedemark angenommen. Auch wenn die Krippenkinder übergangsweise in der Gemeinde auf zwei verschiedene Einrichtungen aufgeteilt sind, möchten die Schüler in der IGS Wedemark helfen. Gemeinsames Handeln ist wichtiger Teil des Leitbildes der Schule: „Wir sind für die Gemeinde und Region ein mitgestaltender Partner für das öffentliche Leben.“ In Absprache mit der Koordinatorin des evangelischen Familienzentrums emilie, Anke Cohrs, sowie mit Caren Holstein-Lemke, Leiterin der Kita St. Georg, plant Schüler der IGS eine Spendengala zugunsten der betroffenen Einrichtungen. Denn auch, wenn das Gemeindehaus gut versichert und der Wiederaufbau abgedeckt sind, muss die Übergangszeit bis zum Neubau und dem Einzug in das neue Gebäude (was viele Monate dauern wird) finanziert werden. Es werden dringend Gelder für die Renovierung der Übergangsimmobilie, für die Miete und für vieles mehr benötigt. Am Mittwoch, 25. März, um 18 Uhr startet mit freundlicher Unterstützung der Gemeinde Wedemark eine Spendengala mit vielen verschiedenen musikalischen Highlights, einem abwechslungsreichen Büfett und einer großen Tombola im Forum des Schulzentrums auf dem Campus W. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.