Illegal Müll entsorgt

Bissendorf-Wietze. Am Freitag oder Sonnabend letzter Woche haben Unbekannte auf einem Waldweg an der Brücke über die A 352 in Verlängerung der Straße Im Bruche in Bisesndorf-Wietze eine große Menge Hausmüll entsorgt. Der Müll war in sechs großen grauen Plastiksäcken und drei großen Kartons verpackt. Hinweise auf die Verursacher sind nicht vorhanden. Zeugen beziehungsweise Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 30) 97 70 im Polizeikommissariast Mellendorf zu melden.