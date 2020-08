Illegale Abfallentsorgung

Berkhof/Forst Rundshorn. Unbekannte Täter entsorgten am Freitag, 21. August, in der Zeit von 0 bis 13 Uhr in einem Querweg der Verlängerung der Straße Osterriehe östlich der A 7 insgesamt vier große Haufen Müll, der offenbar bei einer umfangreichen Haussanierung entstanden sein muss. Wer in dem Bereich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder auch sonst Hinweise geben kann, die zu den Tätern führen, meldet sich bitte bei der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.