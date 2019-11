Illegale Müllentsorgung

Illegale Müllentsorgung

Berkhof. Mindestens ein unbekannter Täter lagerte in der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonnabend, 9 Uhr, auf einem Waldweg im Forst Rundshorn, Wieckenberger Straße, eine große Menge (mindestens zehn Kubikmeter) Kabelummantelungen ab. Vermutlich fuhren die Täter mit einem Transporter rückwärts auf den Weg. Hier wurde dann der Müll, teilweise in blaue Säcke verpackt, offensichtlich aus der hinteren sowie der seitlichen Tür geworfen. Hinweise auf die Verursacher oder das genutzte Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.