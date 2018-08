Imker-Stammtisch

Elze. Die Mitglieder des Imkervereins Wedemark treffen sich regelmäßig in geselliger Runde zum Klönen, Austauschen, Fachsimpeln oder einfach zum besseren Kennenlernen. Diese Treffen finden von März bis November am dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr im Restaurant „Pinocchio Bella Vista“ in Elze-Bennemühlen statt. Die nächste Zusammenkunft ist für Donnerstag, 16. August, geplant. Gäste sind herzlich willkommen.