In der Trauer nicht allein

Möglichkeit der Begegnung bei Schustereit

Wedemark. Nach dem Verlust des Partners oder eines nahestehenden Angehörigen finden viele Menschen keine Möglichkeit, über ihren Schmerz und ihre Gefühle von Trauer und Verlust zu sprechen. Hilfreich kann es sein, mit anderen Betroffenen ins Gespräch zu kommen, sich über die erlebten Erfahrungen und die mit der Trauer verbundenen Gefühle auszutauschen und vielleicht auch neue Kontakte zu knüpfen. Traurige und auch glückliche Momente in der Gruppe zu teilen, kann Mut machen, gemeinsam einen Weg durch die Trauer zu suchen und zu gehen.Um trauernden Menschen die Möglichkeit der Begegnung zu geben, bietet das Bestattungsinstitut Schustereit alle 14 Tage ein Treffen in ihren Räumen, Wedemarkstraße 74 in Mellendorf, an. Es beginnt am Montag, 13. Januar, um 17.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos und die Gespräche unterliegen der Verschwiegenheit für alle Beteiligten.Informationen und Anmeldungen unter Telefon (0 50 72) 14 45 oder unter info@schustereit-bestattungen.de.