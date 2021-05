In Präsenz

Mellendorf/Hellendorf. Wegen der sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz Werte lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Mellendorf / Hellendorf ab dem Pfingstwochenende wieder zu Präsenzgottesdiensten ein. Am Pfingstsonntag, 23. Mai, ist der erste Gottesdienst um 10 Uhr in der St. Georgs-Kirche Kirche. Am Pfingstmontag, 24. Mai, feiert die Gemeinde um 11 Uhr, einen Gartengottesdienst in der Stargarder Straße 53. Gastgeber ist das Ehepaar Schweikert. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom Posaunenchor der Gemeinde.

Bei allen Gottesdiensten gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Es ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Die Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher werden dokumentiert.