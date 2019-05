Infoabend am Gymnasium

Mellendorf. Alle interessierten Eltern zukünftiger Fünftklässler sind am Mittwoch, 15. Mai, um 19 Uhr zu einem Informationsabend im Forum des Campus W eingeladen. Dabei wird die Schulform im Einzelnen und besonders die Arbeit in den Klassen fünf und sechs vorgestellt. Auch die Arbeitsgemeinschaften, das Soziale Lernen, die Stundentafel in Jahrgang fünf/sechs sowie das Forder-und Förderkonzept werden schwerpunktmäßig erklärt. Die Anmeldungen für den kommenden fünften Jahrgang werden dann am 27. Mai von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie am 28. Mai von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr im Sekretariat entgegengenommen. Bei der Anmeldung sind Geburtsurkunde oder Familienstammbuch, eine Kopie des letzten Halbjahreszeugnisses und ein Passfoto für die Schülerakte mitzubringen.