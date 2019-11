Infoabend am Gymnasium

Mellendorf. Alle Eltern der jetzigen elften Klassen des Gymnasiums Mellendorf wie auch Eltern und Schüler der elften Klassen von anderen Schulen, sind herzlich dazu eingeladen, an dem Informationsabend zur gymnasialen Oberstufe am Gymnasium Mellendorf teilzunehmen. Die Veranstaltung findet am 27. November um 18 Uhr im Forum des Schulzentrums statt. Im Zentrum werden Informationen zur neuen Oberstufenverordnung und deren Umsetzung an der Schule stehen. Themenschwerpunkte werden sein: Ziele der gymnasialen Oberstufe, Abschlüsse und Berechtigungen, Leistungsbewertung und Versetzung in die Qualifikationsphase, Bewerbungsverfahren, Fächerarten und Schwerpunkte sowie Zeitplan der Wahlen für die Qualifikationsphase. Dabei ist wichtig, dass durch vorausschauende Planung ein sicherer Weg zum schulischen Erfolg, dem Abitur, geebnet wird. Tore Böttcher wird als Jahrgangsleiter des elften Jahrgangs die Veranstaltung moderieren.