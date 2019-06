Infoabend

Bissendorf. Der Informationsabend der Grundschule Bissendorf für die neuen Erstklässler der Grundschule Bissendorf findet am Montag, 1. Juli, um 20 Uhr in der Aula der Grundschule Bissendorf und für die Schulkindergartenkinder am Montag, 1. Juli, um 19.30 Uhr in den Räumen „Schulkindergarten“ statt.