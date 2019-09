Infoabend

Mellendorf. im Februar 2020 bietet der Förderverein der Grundschule Mellendorf wieder für alle Kinder, die nächstes Jahr (Sommer 2020) eingeschult werden, eine Vorschule an. Sie findet den Räumlichkeiten der Grundschule Mellendorf statt, die betreuende Lehrkraft wird wie in den vergangenen Jahren Elke Steinmetz sein. Dazu findet am Montag, 16. September, um 18 Uhr in Raum drei der Grundschule in Mellendorf ein Eltern-Infoabend statt. Dort wird das Projekt noch einmal vorgestellt und Fragen beantwortet. Bereits angemeldete Kinder werden schon einmal vorläufig in die Gruppen eingeteilt. Bis zum Februar wird sich bei einigen am Stunden- oder Hobbyplan sicherlich noch etwas ändern, aber das wird geklärt, wenn es soweit ist. Selbstverständlich können auch noch Kinder angemeldet werden, die Anmeldefrist endet in diesem Jahr am 30. November.