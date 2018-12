Infoabend

Mellendorf. Die BEST-Beratungsstelle für Alkohol- und Medikamentenabhängige in der Wedemark lädt am Donnerstag, 13. Dezember, von 19.30 bis 21 Uhr zu einem Infoabend ein. Eingeladen sind alle Interessierten, Betroffenen und deren Freunde und Angehörige. Es besteht die Möglichkeit zu Gesprächen mit Mitgliedern der Beratungsstelle und Teilnehmern einer Selbsthilfegruppe. Die Veranstaltung findet in den Gruppenräumen des Karl-Heine-Hauses in Mellendorf, Karpatenweg 1, statt. Ein persönlicher Kontaktk ist jederzeit unter Telefon (0 51 30) 60 92 70 möglich.