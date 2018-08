Thema ist: sozial-emotionale Auffälligkeiten bei Kleinkindern

Bissendorf. Das nächste Treffen des Netzwerkes „Starker Start ins Leben“ findet am Mittwoch, 12. September, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf, Am Markt 1 statt. Es geht um ein sehr interessantes Thema: sozial-emotionale Auffälligkeiten bei Kleinkindern. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen und können sich bis zum 7. September unter Telefon (0 51 30) 58 12 93 oder ronja.babek-fuls@wedemark.de anmelden.