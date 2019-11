Veränderung der Computerkurse

Mellendorf. Im Angebot „Computer für Senioren“ hat sich in diesem Herbst einiges Wesentliche verändert. In einem Gespräch am Montag, 25. November, um 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6, wird über den derzeitigen Stand der Kurse und über Zukunftsaussichten informiert.